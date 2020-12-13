أول تعليق من عمرو محمود ياسين على تكريم مهرجان "نجم العرب" اسم والداه الراحل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كرم مهرجان نجم العرب اسم الفنان الراحل محمود ياسين ، كما كرم نجله الكاتب والسيناريست عمرو محموده ياسين كأفضل كاتب سيناريو عن مسلسله "ونحب تاني ليه" ، والذي تم عرضه في رمضان الماضي.


وأعرب عمرو محمود ياسين عن سعادته بذلك التكريم وكتب عبر حسابه بإنستجرام ، شكراً مهرجان نجم العرب على تكريم اسم الفنان محمود ياسين وشكراً لتصويت الجمهور العربي بإستفتاء مهرجان نجم العرب كأفضل كاتب سيناريو برمضان 2020.


مسلسل ''ونحب تاني ليه" تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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