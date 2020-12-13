"اسأل العميد" لقاء مفتوح مع طلاب كلية السياحة والفنادق بالفيوم

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تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، شهد الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، ندوة تحت عنوان "اسأل العميد" بحضور الدكتور غادة وفيق، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق 20201213.



أكد الدكتور أشرف عبد المعبود، أن الهدف من هذه الندوة هي تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب ووضع حلول للمشكلات التي تواجههم والإجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، موجهًا الطلاب لضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم وإتقان اللغات التي تؤهلهم لمواكبة سوق العمل.



وأشار سيادته إلى المراكز ذات الطابع الخاص بالكلية والتي تشمل مركز الخدمة العامة الذي يندرج تحته الفندق التعليمي والمركز الإقليمي التابع لجامعة الفيوم نورياس، مشيرًا إلى أنه يتم توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.



