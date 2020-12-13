247 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 247 حالة وفاة و7451 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن العدد اليومي الجديد للمصابين هو الأقل منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

ولفتت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى 1008000 حالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 52169 حالة.