



بالاسم والرقم القومي فقط.. تعرف على اسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





بالاسم والرقم القومي تعرف على أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة | لقد أصدرت وزارة القوي العاملة بيانا تحذر فية من يريد النصب من هذه المنحة بدون أى وجه حق، نظرا لانتشار عدة أخبار خاطئة بخصوص هذا الدعم وتصرف الدولة دعم للمواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقدم قيمتها 500 جنية.





كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في العمالة الغير منتظمة والدعم المقدم

لقد تلقت الوزارة شكوى من احد المواطنين تعرضه لعملية نصب، من شخص ما أتصل به مدعياً أنة من العاملين في وزارة القوى العاملة، وهذا عكس الحقيقة فهو نصاب، ولقد طلب منه تحويل مبلغ وقدره 3350 جنيه مدعيا أن هذا المبلغ لاستكمال الإجراءات، وإتمام عملية صرف المنحة بكل سهولة.





من المعروف أن عدد كبير من المواطنين قاموا بالتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة، والمقدرة بمبلغ 500 جنيها، للمواطنين الذين تأثر عملهم بوجود فيروس كورونا المستجد، والذي قام بالتأثير على جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم.





وللإطلاع على أسماء المقبولين في الدفعة الرابعة وإذا كنت انت منهم ام لا، الدفعة المستحقة لشهر ديسمبر 2020، عليك اتباع الخطوات التالية:





- يجب الدخول على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).





- يجب عليك إدخال البيانات التي يطلبها منك الموقع، مثل الاسم كامل، والرقم القومي الخاص بك.





- قم باختيار منحة العمالة الغير منتظمة من الاختيارات المتاحة لك، وبعدها اضغط على استعلام.





- سوف تظهر لك صفحة تبين لك إذا كنت من المستحقين ضمن المتقدمين أم لا، وسوف يظهر لك أيضاً كافة المعلومات التي سوف تحتاجها.



