مقتل العشرات من مقاتلي طالبان أثناء معارك عنيفة مع القوات الأفغانية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:55 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل عشرات المقاتلين من حركة طالبان، أثناء معارك عنيفة اندلعت ليل أمس بين قوات الحكومة ومسلحي الحركة.

 

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤولين أفغانيين، قولهم إن المعارك دارت بعد أن هاجم المتمردون نقاط تفتيش أمنية تابعة للقوات الأفغانية في ولاية قندهار بجنوب البلاد.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الأفغانية، بيانًا أكدت فيه أن "قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت 51 إرهابيا، وجرحت تسعة آخرين".

 

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قتل سبعة أفراد من عائلة واحدة أيضا، في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب.

 

ولفت مصدر أفغاني، إلى أن "سلاح الجو الأفغاني كان يريد استهداف سيارة مفخخة، ولكن عندما ضرب السيارة وانفجرت، تسبب ذلك بمقتل مدنيين"، وذلك لأن "السيارة المستهدفة كانت متوقفة قرب منزل المدنيين".

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل العشرات حركة طالبان افغانستان

أخبار تهمك

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بواليا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ ساعة

قرار جديد من الأهلي بشأن علاج مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن السبب وراء رفض طلب باتشيكو بعودة رزاق سيسية

منذ ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل برلماني أفغاني سابق مناوئ لـ"طالبان" بنيران مجهولين وسط قندهار

"طالبان" تشن "هجومًا كبيرًا" على مدينة قندوز الأفغانية

مقتل مدير شرطة أفغاني بتفجير تبنته "طالبان"

الحكومة الافغانية: الانتخابات أولا ثم اتفاق السلام

مسؤولون في أفغانستان: قوات الأمن تستعيد منطقة من طالبان

سيارة مفخخة تقتل شخصين وتصيب 26 أخرين شرق أفعانستان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

02:25 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان