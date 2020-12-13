تعرف على مواعيد إذاعة حفل تامر حسني المقبل

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يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم خلال هذا الشهر في دبي..





الحفل على هامش الاحتفالات بافتتاح مهرجان دبي للتسوق لعام 2020، ويُقام في حديقة البرج وسط مدينة دبي وذلك يوم 17 من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يُذاع الحفل"لايف" على شاشة "إم بي سي" في تمام السادسة والنصف..





ومن المقرر أن يشارك حسني، الحفل الفنان حسين الجسمي ليقدم كلا منهما مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير.



