محافظ قنا: 36 مليونا و882 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل عدد 539 مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 36 مليون و882 ألف جنيه، وذلك في اطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز الي مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.







وأوضح الداودى، أن المشروعات التي تم تمويها خلال شهر نوفمبر منها 92 مشروع صغير بتمويل بلغت قيمته 30 مليون و996 الف جنيه وتمويل 447 مشروع متناهي الصغر بمبلغ 5 مليون و886 الف جنيه.







وأضاف المحافظ أن عدد المشروعات الممولة منذ يناير الماضي بلغت 5508 مشروع بتمويل قدره 186 مليون و436 الف جنية منها 439 مشروع صغير بإجمالى تمويل 127 مليون و717 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5069 مشروع بتمويل قدره 58 مليون 718 ألف جنيه.







وأكد أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.



