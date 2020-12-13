مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 أخرين، أثر حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب اتجاه القاهرة، مما أدى لتوقف الحركة المرورية بالطريق، وجرى نقل الجثة، والمصابين لمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بانقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب اتجاه القاهرة.

انتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 12 أخرين، وجاري نقلهم جميعا لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.
مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية
مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية
مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية
مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية
مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية
مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

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