موعد مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:42 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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يفتتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مشواره نحو الحفاظ على لقبه المفضل في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه مصر المقاصة.

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد مصر المقاصة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد we الأهلي.

من جانبه تنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريا مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في افتتاحية مباريات الأحمر في النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحمل لقب الدوري المصري للنسخة الأخيرة، وهوا لقب الدوري الـ42 في تاريخ القلعة الحمراء، بينما حققه الزمالك أقرب الملاحقين في 12 مناسبة.

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