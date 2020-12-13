شاهد.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد تكريمها كأفضل ممثلة عن فيلم "الغسالة"





ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، ويعد أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني، حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بتكريمها في مهرجان "نجم العرب" أمس في دورته الخامسة كأفضل ممثلة سينما عن دورها في فيلم "الغسالة".ونشرت هنا صورة لها وهي تحمل الجائزة عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : مهرجان نجم العرب ، شكراً جداً ومبسوطة من جائزة أحسن ممثلة على فيلم الغسالة من تصويت جمهور الخليج.. إن شاء الله اللي جاي أحلى.يذكر أن هنا الزاهد تشارك حالياً بمسلسل "حلوة الدنيا سكر"ويتضمن المسلسل 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، والعمل من إنتاج شركة "k media" للمنتج كريم أبوذكري بمشاركة شركة "سينرجي" تامر مرسي، وسيعرض المسلسل على احدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بداية 2021.