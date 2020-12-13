غدا.. رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل نظيره التونسي لتقييم التعاون بين البلدين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:33 م
الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، سيستقبل غدا نظيره التونسي هشام المشيشي، لتقييم التعاون بين البلدين والدعم الذي تقدمه فرنسا لتونس في المجال الصحي.

 

وفي سياق آخر، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم السبت باتخاذ إجراءات قوية ردًا على هجوم أدى إلى مقتل مدرس في العاصمة باريس.

 

كشف مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، أن منفذ هجوم ضاحية باريس من أصل شيشاني ومولود في موسكو ويبلغ من العمر 18 عامًا.

 

وقال المصدر القضائي الفرنسي، إن الشرطة أوقفت 5 مشتبه في ضلوعهم بحادث قتل أستاذ بضواحي باريس.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة شرطين بإطلاق نار، شمال العاصمة باريس، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم.

 

 

 

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