بينهم 4 أطفال أشقاء.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الصحراوي

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حصلت الفجر على أسماء المتوفيين جراء الحادث المروري الذي وقع بالطريق الصحراوي الشرقي صباح اليوم الأحد، وهم كلا من: "نرجس. ع. ع"، 61 سنة، "جرجس. م. و" عمره 14 سنة، وشقيقه "بيتر. م. و" عمره 11 سنة، مقيمين بحلوان محافظة القاهرة.



وأصيب كلا من "السيد. م. ع" 22 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، "عايدة. ع. ع"، 62 سنة، "نورا. م. ر"، 30 سنة، "ويليم. م. و"، عمره 11 سنة، "كاراس. م. و" عمره سنتين، ( شقيقي الطفلان المتوفيين)، وجميعهم مقيمين بحلوان محافظة القاهرة.



كانت لقت سيدة عجوز، وطفلان مصرعهم وأصيب 5 آخرين، إثر وقوع حادث مروع، بالقرب من نفق الودي بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق مركز شرطة الصف، جنوب الجيزة، وجرى رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالقرب من نفق الودي بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق مركز شرطة الصف، جنوب المحافظة.





ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتهشم السيارتين.



وجرى نقل المتوفيين والمصابين إلى أقرب مستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور والعمل على سحب الكثافات المرورية وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.