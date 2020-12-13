تبدأ بتوزيع 3 ملايين جرعة.. رحلة لقاح فايزر تنتقل للولايات المتحدة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد ثبوت فاعليته، تعتزم شركتا فايزر وبيونتيك، توزيع 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا، في الولايات المتحدة، عبر شاحنات وطائرات، لبدء حملة التطعيم.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حملة التطعيم المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حملة تطعيم في الولايات المتحدة
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19، يتم وضعها في شاحنات وطائرات وإرسالها إلى مئات مراكز التوزيع في جميع الولايات الخمسين، لبدء حملة التطعيم الأكثر طموحًا في التاريخ الأمريكي، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الجهد بدأ بعد الحصول على إذن الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء ليلة الجمعة للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، مع اقتراب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد من 300000. ويحدث ذلك وسط مخاوف من أن يستمر الأمريكيون في التجمع معًا في الداخل خلال موسم الأعياد وتسريع الارتفاع في الحالات والوفيات.

ومن المتوقع أن يتم إعطاء الحقن الأولى بحلول يوم الإثنين للعاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين لمخاطر عالية، وهي الخطوة الأولى نحو هدف تلقيح عدد كافٍ من الناس بحلول الربيع لوقف انتشار الفيروس الذي أصاب الملايين وأحدث ضررًا بالغا في اقتصاد البلاد ونظام التعليم والحياة اليومية.
 
تطعيم جماعي في بريطانيا
بينما كانت بريطانيا، أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب بلقاح فايزر، فيما أٌطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا.

وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص على الرغم من أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه في الوقت الحالي.

وصدقت بريطانيا على اللقاح للاستخدام الطارئ منذ أقل من أسبوع وستطرحه من خلال هيئة الصحة الوطنية.

وكانت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أعلنت التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتوزيع لقاحهما ضد فيروس كورونا في أوروبا.

وبدأت شركة الأدوية الأمريكية فايزر في نقل لقاح كورونا الخاص بها بواسطة رحلات طيران مستأجرة من شركة الطيران الأمريكية United Airlines إلى مراكز التوزيع، تحسبًا لموافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على الشحنات، والتي تتطلب تعبئة لقاح فايزر في الثلج الجاف.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية  في بيان "نتيجة للوتيرة التاريخية لتطوير اللقاح من خلال عملية Warp Speed ​​والتخطيط اللوجستي الدقيق، تدعم إدارة الطيران الفيدرالية أول شحنة جوية جماعية للقاح".

خصصت "فايزر – بيو إن تك"، مواقع مملوكة لشركة "بيو إن تك"، لإنتاج لقاح فايزر لدول أوروبا، وكذلك موقع في بلجيكا سيتم إنتاج اللقاحات فيه إلى دول العالم، فيما سيتم إنتاجه في مصنع كالامازو بولاية ميتشجان للولايات المتحدة.

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