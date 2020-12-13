تصعيد حارس شباب سيراميكا كليوباترا بعد إصابة محمد جمال

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:27 م
سيراميكا
سيراميكا
علي نبوي
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قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تصعيد حارس جديد من قطاع الناشئين، ليشارك في التدريب بسبب إصابة محمد جمال، وخوض حمزة معوض مباراة في دوري الجمهورية مع فريق الشباب أمام البنك الأهلي ظهر اليوم.

وأكد الكابتن مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى الفريق تصعيد الحارس محمد سعيد من فريق 2001 بالنادي، لينضم إلى كل من محمود شكري وعامر عامر، مشددا على أن الحارس يمتلك إمكانات فنية وبدنية جيدة، وسوف يكون له مستقبل كبير في كرة القدم.

وكشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، إصابة محمد جمال حارس مرمى الفريق بمزق في العضلة الخلفية، ووضع الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، برنامج علاجي وتأهيلي مكثف له، ليكون جاهزا في الفترة المقبلة.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا فاز في مباراته الأولى بالدوري على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، ويلتقي الفريق في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، بالجولة الثانية للدوري، على استاد السويس الجديد.

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سيراميكا تصعيد حارس الشباب

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