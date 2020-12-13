محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد الاعمال الانشائية الجاري تنفيذها بعدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية ونسب التطوير والإنجاز بها، حيث شملت جولة المحافظ، المركز الإقليمي لبنك الدم، ومركز الأورام، مستشفى التامين الصحي بحي شمال المدينة.

وتفقد المحافظ سير العمل داخل المراكز الصحية الثلاث، ومستوي الخدمة الطبية، ومدى توفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وقوائم الانتظار بكل مستشفى ومركز طبي، حيث أكد المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي من أولويات العمل، ومن أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا، للعناية بصحة المواطن المصري، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة
والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المراكز الصحية الثلاث، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الخدمة الصحية والأدوية.

وشدد المحافظ على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالجهد الذي يبذله العاملون في القطاع الطبي، موجها لهم التحية والتقدير، لعطائهم واخلاصهم في العمل للمرور بالوطن من تلك الازمة بسلام وامان.

ووجه المحافظ بضرورة انهاء جميع قوائم الانتظار للمرضي ومراعاة الحالات المرضية المزمنة وكبار السن والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم.

وتابع المحافظ العمل بعدد من الأقسام والعيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها والمسح الذرى وأقسام الجراحة الداخلية وكذلك غرف العمليات والعناية المركزة، واقسام تجميع البلازما ببنك الدم وكذلك الغرف المخصصة لعزل مرضي كورونا، كما تابع المحافظ عدد من المبادرات الصحية منها مبادرة صحة المرأة.

أخبار تهمك

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بواليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

منذ 33 دقيقة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار جديد من الأهلي بشأن علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ ساعة و 19 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن السبب وراء رفض طلب باتشيكو بعودة رزاق سيسية

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

02:25 م

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

02:51 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان