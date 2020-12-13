للمستندات.. تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان إلى خزانة الدولة لـ 20 ديسمبر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements


قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الاخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 20 ديسمبر الجاري للمستندات

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كل من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

أخبار تهمك

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

الكشف عن السبب وراء رفض طلب باتشيكو بعودة رزاق سيسية

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بواليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ ساعة و 19 دقيقة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

02:25 م

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

02:51 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان