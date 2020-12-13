عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديداً للحكومة بشأن الموانئ

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والصحة والنقل والزراعة والتجارة وعدد من المسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل منذ قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية.

ووجه السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم.

كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ.

أخبار تهمك

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن السبب وراء رفض طلب باتشيكو بعودة رزاق سيسية

منذ ساعة و 20 دقيقة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بواليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار جديد من الأهلي بشأن علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

02:25 م

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

02:51 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان