عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديداً للحكومة بشأن الموانئ

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والصحة والنقل والزراعة والتجارة وعدد من المسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل منذ قليل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية.



ووجه السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم.



كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ.

