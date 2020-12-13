محسن منصور يكشف ل"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته فى "وادى الجن"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الممثل الشاب محسن منصور عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "وادي الجن"، وسط مجموعة من الفنانين الشباب فى مصر أبرزهم "ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، يوسف عثمان".



وكشف محسن منصور ل"الفجر الفني"، تفاصيل شخصيته فى "وادى الجن"، حيث قال إنه يجسد شخصية شاب ضمن الشباب التى تقرر أن تسافر فى "الكامب"، مع ليلى أحمد زاهر، يوسف عثمان.



وتابع قائلاً" شخصيتى فى العمل هى "جواد"، وهو شخص جدى أوى والشخصية بها مفاجآت كثيرة وأشياء غير متوقعة".



وأشار أن سبب حماسه للمشاركة فى "وادى الجن"، هى الحكاية نفسها لما فيها من عناصر الإثارة والتشويق والمغامرة، موضحاً أن من أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، هى التمثيل مع أشياء غير موجودة، الأمر الذى يتوجب عليهم الحريص الشديد حتى يتناسب مع الجرافيك.

"وادى الجن" تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

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