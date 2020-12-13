الكشف عن موعد عودة صالح جمعة للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:13 م
صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بهدفين دون رد فى أول لقاء للفريق فى البطولة.

وقال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة فى فريق سيراميكا كليوباترا في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "سعيد بالفوز الذي حققناه على الانتاج الحربي، وهي أول خطوة في المشوار الطويل، والبداية كانت هامة لإعطاء اللاعبين والجهاز الفني الثقة في بطولة الدوري المصري، فريق الانتاج مميز ويقودهم مدرب كبير".

وأضاف: "كل المباريات ستكون صعبة للغاية، والبنك الأهلي فريق جيد وقام بتدعيم نفسه، لكن ندخل كل مباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، طالبنا اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء الانتاج الحربي، ونسعى لتقديم أداء جيد في أول لقاء داخل ملعبنا".

وواصل: "هدفنا منذ الصعود، بناء فريق قوي وأن تكون أساس لنا في المراحل القادمة، من أجل المنافسة لاحقًا على البطولات".

وأكمل البطاوي: "الصفقات الجديدة لنادي سيراميكا مميزة جدا، وكانت بناء على طلبات من هيثم شعبان المدير الفني، قمنا بدعم كل المراكز، بأكثر من لاعب، خاصة أن مشوار الدوري طويل جدا، وأتمنى أن يكون اللاعب الأساسي مثل البديل، هناك بعض اللاعبين لم يدخلوا مع الفريق الأول، نريد دائما أن يكون لدينا خيارات مميزة أمام المدير الفني وأن يكون لدينا دكة بدلاء قوية".

وأضاف: "أعد الجميع أن يكون صالح جمعة إضافة قوية لنادي سيراميكا ومنتخب مصر، اتفقنا مع اللاعب أن يدخل مرحلة جديدة في حياته، وأن يستعيد مستواه، خاصة أن لديه إمكانيات فنية عالية، لاعب لديه قدرات خاصة".

وزاد: "صالح كان موجود في معسكر سيراميكا، وقبل المباراة بيومين، قمنا بإجراء مسحة طبية، والنتيجة الخاصة به لم تكن إيجابية ولا سلبية، كانت إعادة المسحة، كان يريد اللعب والمشاركة في المباراة، صورة صالح في المدرجات أخذت شكل جدلي، وبالفعل كان قد تم عزل اللاعب في غرفة مختلفة، جاء إلى الملعب في سيارته، واتصلنا به وطالبنا بالعودة إلى العزل مرة آخرى، نتيجته ستظهر اليوم، ولا يعاني من أي أعراض".

وأتم: "ممكن أن تكون هناك أجسام مضادة بعد الشفاء، قد تظهر في التحليل الطبي، وأتمنى أن يكون معنا في اللقاء، وسيجري مسحة آخرى قبل مواجهة البنك الأهلي".



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