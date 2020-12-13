الشرطة الروسية تعثر على عبوة ناسفة في محل تجاري ببطرسبورغ

عثرت الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الأحد، على عبوة ناسفة يدوية الصنع في متجر بشمال شرق مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وبحسب وكالة "إنترفاكس"، أبلغ مدير محل تجاري الشرطة ظهر اليوم، عن جسم مشبوه برائحة وقود ومواد تشحيم ترك في غرفة لقياس الملابس بالمحل التجاري.

وكان المتخصصون الذين وصلوا إلى مكان الحادث، عثروا على علبة عصير، بداخلها زجاجة وقود وجهاز إشعال، متصلة بمنبه وبطاريات، وقد تم إرسال الجهاز للفحص لدى الأجهزة المتخصصة.

وأعلنت السلطات، فتح دعوى جنائية بشأن "محاولة تدمير ممتلكات عمدا"، طبقا للقانون الجنائي الروسي.