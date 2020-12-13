تأجيل إستئناف شيري هانم وابنتها زمردة علي حكم اعتدائهما علي القيم الاسرية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أجلت  محكمة جنح مستأنف الاقتصادية  استئناف وشهرتها "شيرى هانم"، ونجلتها " زمردة"،على الحكم الصادر يحسبها  لمدة 6 سنوات وتغريمهما مبلغ قدره 100 الف جنية ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمد 3 سنوات  فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، لجلسة ١٣ يناير 

 


وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.




ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ ساعتين

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من الأهلي بشأن علاج مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بواليا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ 35 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن السبب وراء رفض طلب باتشيكو بعودة رزاق سيسية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

02:25 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان