"ماكينة أهداف".. تعرف على أرقام والتر بواليا صفقة الأهلي المحتملة

دخل المهاجم الزامبي والتر بواليا هداف فريق الجونة دائرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى مروان محسن، واقتراب السنغالي أليو بادجي من مغادرة القلعة الحمراء.





وأكدت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع مسئولي الجونة بشأن الحصول على خدمات والتر بواليا في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الفريق الساحلي، حيث سجل 13 هدفًا بالدوري الممتاز في الموسم الماضي واحتل المركز الثالث في ترتيب قائمة هدافي البطولة.





ويأتي اهتمام نادي الأهلي بالتعاقد مع والتر بواليا في ظل تعثر صفقة الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز، بسبب الشروط المالية الضخمة للنادي الجنوب إفريقي.





المهاجم الزامبي صاحب الـ25 عاماً، انتقل لصفوف نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادماً من نادي نكانا ريد ديفيلز بطل زامبيا، ولعب 31 مباراة مع الفريق الساحلي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1511 دقيقة، وسجل 14 هدفاً، وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقتين صفراء.





ونجح "بواليا" في إحراز أسرع أهداف النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي، في شباك طلائع الجيش حيث سجل هدفه بعد 18 ثانية فقط، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين 1/1.





والتر بواليا لعب مع فريقه السابق نكانا ريد ديفيلز 11 مباراة بالكونفيدرالية الإفريقية، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، في موسمي 2017 / 2018، 2018 / 2019، وسجل 3 أهداف وصنع هدف.



