لقاح سينوفارم.. كل ما تود معرفته عن أولويات وطرق التطعيم بمصر

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منذ أن استملت مصر لقاح سينوفارم، خلال الأيام الأخيرة، وبدأت رحلة الحديث عن التطعيم باللقاح، وكذلك الأولى بتناوله، في إطار خطة الحكومة ووزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الوباء خلال الفترة المقبلة في البلاد.



يذكر أن هناك شحنة ثانية من اللقاح تصل الأسبوع المقبل، وشحنة ثالثة تصل الأسبوع الذي يليه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، بناء على العقد الذي وقعته مصر مطلع ديسمبر الجاري.



الفئات الأولى بالرعاية ثم باقى المصريين

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح سينوفارم الصينى للوقاية من كورونا ستحصل عليه الفئات الأولى بالرعاية ثم باقى المصريين، مشيرا إلى أن اختيار لقاح سينوفارم الصينى اعتمد على معيارين هما الأمان ثم الفاعلية، مطمئنا المصريين قائلًا: "اللقاح آمن وفعال".



وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع لقاح فيروس كورونا على المصابين بالمجان، مشيرة إلى أن الأولوية في الحصول على فيروس كورونا للأطقم الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل والحميات والصدرية، وبعد ذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يأتون في المرتبة الثانية للحصول على لقاح فيروس كورونا.



جرعتان لكل شخص طوال 21 يومًا

وحسب مختصين، فاللقاح يعطى منه جرعتان لكل شخص طوال 21 يومًا، ويحقن به جميع المواطنين باستثناء من لديه موانع طبية مثل الذين لديهم حساسية من اللقاح.



الآثار الجانبية للقاح

وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الآثار الجانبية المرصودة للقاح الصيني تتمثل في حرارة بسيطة، مشددة على أهمية رصد ما بعد الدراسة على مستوى العالم أجمع، ومتابعة الآثار لمدى طويل لأي شخص يبدأ التلقيح عليه.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





