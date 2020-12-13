بيولي يعلن قائمة ميلان لمباراة بارما في الدوري الايطالي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة بارما اليوم الاحد لحساب مباريات الكالتشيو.


وشهدت قائمة البيانكونيري عودة متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي غاب عن فريقه الفترة الماضية بداعي الإصابة فيما إستمر غياب الاسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش.


وجاءت قائمة ميلان كاملة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتاروسانو.

الدفاع: كالابريا - كونتي - دالوت - دوارتي - جابيا - هيرنانديز - كالولو - رومانيولي.

الوسط: بن ناصر - تشالهانوجلو - كاستييخو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - تونالي.

الهجوم: كولومبو - لياو - مالديني - ريبيتش.

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