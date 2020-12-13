موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:54 م
ارسنال
ارسنال
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب الإمارات مساء اليوم، مواجهة تجمع بين آرسنال وضيفه بيرنلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى آرسنال لتعويض الخسارة في الجولة الماضية ضد غريمه توتنهام، والتقدم في جدول ترتيب البطولة.

يحتل آرسنال المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، مقابل 6 نقاط لـ بيرنلي، يحتل بها المركز الثامن عشر.

بينما يأمل بيرنلي في الهروب من صراع الهبوط، بتحقيق ثلاث نقاط جديدة على حساب الجانرز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات.

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD2 ويديرها الحكم جراهام سكوت.

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