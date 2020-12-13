حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان "نجم العرب"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة ممثلة دراما عن حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

ونشرت حنان صورة لها من تكريمها بالمهرجان عبر حسابها بإنستجرام ، وعلقت قائله :"جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب عن أمل حياتي "إلا أنا" ، مش هقدر أوصف امتناني وسعادتي بالجائزة ، أحب أشكر كل المقيمين على العمل وشكراً لإدارة مهرجان نجم العرب".

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

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