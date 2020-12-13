أقوال الشهود العيان في عقار حدائق القبة المنهار.. وإخلاء 4 عقارات مجاورة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
استمعت النيابة العامة اليوم الأحد، لأقوال شهود العيان في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة القسم،

وأكدوا أمام النيابة أنهم استيقظوا في تمام الساعة التاسعة صباحًا علي صوت شديد ليتكشفوا انهيار العقار ثم حضر رجال الحماية المدنية.


وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار صادر له قرار إزالة منذ ٥ سنوات ولكن لم ينفذ واستمر مالكوه في تأجيره.


وأفادت التحقيقات أنه تم انقاذ شخصين وأصابة 4 أربعة أخرين وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في الحادث.


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بشأن انهيار عقار رقم ٣ شارع مصطفى عبدالسميع في حي حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بانتقال رجال الإنقاذ لمكان الانهيار.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء 4 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وجار المتابعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بواليا

منذ ساعة و نصف

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ 36 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن علاج مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن السبب وراء رفض طلب باتشيكو بعودة رزاق سيسية

منذ أقل من ساعة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ أقل من ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ ساعتين

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

انهيار عقار في حدائق القبة بسبب حفر أساس عقار مجاور

إحالة رئيس الحي للتحقيق.. 5 إجراءات سريعة جراء عقار شبرا المنهار

عاجل.. انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة

"أصاب 7 أشخاص".. استعجال تقرير محافظة القاهرة حول انهيار عقار حدائق القبة

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة انهيار عقار بالخليفة

لجنة هندسية ووحدات سكنية.. مستجدات حادث سقوط عقار قصر النيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

02:25 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان