أقوال الشهود العيان في عقار حدائق القبة المنهار.. وإخلاء 4 عقارات مجاورة

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استمعت النيابة العامة اليوم الأحد، لأقوال شهود العيان في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة القسم،



وأكدوا أمام النيابة أنهم استيقظوا في تمام الساعة التاسعة صباحًا علي صوت شديد ليتكشفوا انهيار العقار ثم حضر رجال الحماية المدنية.





وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار صادر له قرار إزالة منذ ٥ سنوات ولكن لم ينفذ واستمر مالكوه في تأجيره.





وأفادت التحقيقات أنه تم انقاذ شخصين وأصابة 4 أربعة أخرين وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في الحادث.





وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بشأن انهيار عقار رقم ٣ شارع مصطفى عبدالسميع في حي حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بانتقال رجال الإنقاذ لمكان الانهيار.



وقامت أجهزة الأمن بإخلاء 4 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وجار المتابعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.