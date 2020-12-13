ميركل: يجب عمل كل ما هو ممكن للوصول إلى اتفاق مع بريطانيا لما بعد بريكست

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:47 م
ميركل
ميركل
وكالات
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قالت المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إنه يجب عمل كل ما هو ممكن للوصول إلى اتفاق مع بريطانيا لما بعد بريكست، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد قال بنك إنجلترا المركزي، إن تداول مشتقات بقيمة 200 مليار دولار يوميا قد يواجه تعطلا جراء قيود من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ شديد للعملاء في نقل أنشطتهم من لندن قبل الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي.

 

وتتعامل بروكسل مع ولوج بريطانيا إلى قطاع الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عن مفاوضات متعثرة تشير على نحو متزايد إلى خروج من التكتل بدون اتفاق في 31 ديسمبر.

 

وقال الاتحاد إنه يجب على البنوك في التكتل تداول أسهم مقومة باليورو وخليط من المشتقات داخل الاتحاد اعتبارا من يناير .

 

وقال جون كونليف ،نائب محافظ بنك إنجلترا للصحفيين "بعض الأنشطة، نتيجة ذلك، ستحتاج لنقلها. السؤال هو، هل السوق مستعدة، هل قام الناس بالاستعدادات السلمية لذلك".

 

وقال كونليف "ربما هناك البعض غير مستعدين وفي الكثير من الحالات هناك مسارات أخرى لهم، لكن من المستحيل أن نعرف ماذا سيكون التأثير على وجه التحديد حتى ومتى نصل إلى ذلك".

 

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