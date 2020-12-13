شركة مصرية تطلب 50 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:42 م
قصب السكر
قصب السكر
نيفين سمير
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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المملوكة للدولة طرحت مناقصة يوم السبت لشراء 50 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام.

تُقدم العروض في موعد أقصاه 19 ديسمبر القادم .

فرضت مصر حظرا مؤقتا على واردات السكر الخام والأبيض في مسعى لحماية الصناعة المحلية لكن يمكن السماح باستيراد بعض الكميات الاستثنائية بشرط الحصول على موافقة وزيري التموين (SE:6004) والتجارة.

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