شركة مصرية تطلب 50 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المملوكة للدولة طرحت مناقصة يوم السبت لشراء 50 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام.





تُقدم العروض في موعد أقصاه 19 ديسمبر القادم .



