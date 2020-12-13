ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% رابحاً 31.83 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.61% رابحاً 28.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4646.49 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 240.5 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9512 صفقة.


 وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.29%، أعقبه قطاع التأمين 2.76%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.
 
وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.45% يليه سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 5%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 4.78%.

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