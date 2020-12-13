موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:36 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم، مواجهة تجمع بين فريقي الهلال وضيفه الوحدة، في الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال لتعزيز صدارته في جدول ترتيب البطولة، بتحقيق الفوز على الوحدة، ومواصلة تصدر جدول المسابقة.

بينما يطمح الوحدة في الحصول على نقاط المباراة، والهروب من منطقة الهبوط.

يحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

وتذاع المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى kas sports hd1.

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