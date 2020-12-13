أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بواليا





أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الموسم الحالي سيكون صعب للغاية، والمنافسة ستكون قوية بين جميع فرق الدوري المصري الممتاز.





وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "متعة كرة القدم، في المنافسة بين جميع الفرق، والدوري بدأ بشكل قوي للغاية، منذ لقاء أسوان وإنبي الذي حققه فيه أبناء الصعيد بهدف نظيف".





وأضاف: "والتر بواليا مهاجم الجونة لن يستمر طويلا في صفوف فريقه، وهناك مفاوضات مع النادي الأهلي، وقد يستعين به خلال الفترة المقبلة".





وواصل: "سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الانتاج الحربي، وحقق الفوز، سيراميكا لديه لاعبين مميزين واستطاع تقديم مباراة جيدة تحت مدربه هيثم شعبان المدير الفني للفريق وهو مدرب واعد".





وأكد الصقر: "اتوقع ان الزمالك سوف يسير بشكل جيد هذا الموسم، بعدما حقق أول فوز له في الدوري على المقاولون، ونتمنى استمراره بنفس القوة والأداء، وأن يسود الهدوء داخل النادي".





وأضاف: "يجب على جميع أبناء الزمالك التكاتف ومساندة النادي في المرحلة الحالية".





وواصل: "مصطفى محمد لاعب رائع وسجل هدف مميز في شباك المقاولون، ولديه إمكانيات تؤهله للاحتراف في الدوري الانجليزي".











