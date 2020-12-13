حسن مالك يتحدث ل "الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل "وادى الجن" ويكشف عن أصعب المشاهد التى واجهته

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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ممثل مصري وشقيق الممثل أحمد مالك، شهد أول ظهور إعلامي له في برنامج "أبلة فاهيتا" عام 2017 رفقة شقيقه، كما كان أول ظهور له كممثل من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، يشارك حاليا وسط مجموعة من الشباب فى مسلسل "وادى الجن"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



وأجري "الفجر الفني"، حوارا خاصا مع الممثل الشاب حسن مالك، ليعرف منه تفاصيل مشاركته فى "وادى الجن"، أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، تعاونه مع النجمة الشابة ليلى أحمد زاهر.


فى البداية أعرب حسن مالك عن سعادته الشديدة بعرض أولى حلقات مسلسل "وادى الجن"، فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، معبراً عن ذلك قائلاً"سعيد جدا بعرض المسلسل فى مهرجان القاهرة السينمائي ودى حاجة جديدة ومختلفة وهتخلينا نتشاف أكتر".



وعن دوره فى مسلسل"وادى الجن"، أشار إلى أنه يجسد دور شقيق النجمة ليلى أحمد زاهر، وهو يكبرها بخمس دقائق فقط، وهما الاثنين طلاب جامعة، ورغم أنهما أشقاء تؤام إلا أنهما يختلفان تماماً فى الشخصيات عن بعضهما البعض.



وعن قصة المسلسل، أوضح أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار المغامرة والتشويق، حيث تقرر ليلى أحمد زاهر، السفر فى "كامب"، بدون شقيقها أو والدتها، ويظل حسن مالك يبحث عنها خلال أحداث المسلسل.



وعن فكرة حماسه للمشاركة فى "وادى الجن"، أوضح أن المغامرة والإثارة فى أحداث المسلسل، كانت هى السبب فى حماسه الشديد لخوض هذه التجربة، مشيراً إلى أن العمل مع ليلى أحمد زاهر كان ممتعاً وبه قدر عالى من الراحة.



واختتم حديثه عن أصعب المشاهد التى واجهته أثناء تصوير "وادى الجن"، قائلا"معظم المشاهد كانت صعبة سواء جسدياً أو ومن خلال الأداء، ولكن أصعب مشهد كان المشهد الأخير، ورغم أنه صعب كنت حاسس بمتعة وفرحة كبيرة وأنا بعمله'.

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