ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.18%في ختام التعاملات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:23 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحاً 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 711.8 ألف دينار بحريني.

وصعد سوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.45%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.67%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.85%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%.

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