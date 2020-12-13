ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.18%في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحاً 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 711.8 ألف دينار بحريني.





وصعد سوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.45%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.67%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.85%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.