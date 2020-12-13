تراجع هامشي بمؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع بنسبة 0.01% خاسراً 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 301.1 مليون سهم محققة ما قيمته 206.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3428 صفقة لعدد 31 سهماً.





وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.27%،، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 1.76%، 0.16%، على التوالي.