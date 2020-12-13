تراجع هامشي بمؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:19 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع بنسبة 0.01% خاسراً 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 301.1 مليون سهم محققة ما قيمته 206.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3428 صفقة لعدد 31 سهماً.

وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي  على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.27%،، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 1.76%، 0.16%، على التوالي.
 
وقفز 14 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.66%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.15%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 82.8 مليون ورقة بقيمة 25.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.61%.
 

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