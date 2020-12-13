أمين الفتوى: القضية السكنية يتبعها ثلاث أفكار الفقر والجهل والمرض

قال الدكتور مجدي عاشور آمين الفتوى فى دار الإفتاء، ان القضية السكنية يتبعها ثلاث أفكار الفقر والجهل والمرض وهي أرض خصبة للإرهاب والتطرف وإشاعة المفاهيم المغلوطة، لافتا إلى أن دعوة رئيس الجمهورية عن تجديد الخطاب الديني يقصد إدارة الأزمة، لمعالجة المشكلة التى يعاني منها العالم كله.





وأضاف عاشور، أن المفاهيم المغلوطة مرتبطة بفهم التراث أو يتماشى مع مقتضيات العصر، لافتا إلى أن هناك إشكاليات ثقافية واخرى دينية، وهو ما نراه أكثر فى القرى والنجوع لانتشار العزوة التى تمثل عب ثقيل على المجتمع.





وأشار إلى أن أيام الرسول كان يتم تنظيم النسل من خلال العزل، حيث يتم الآن فهم خاطئ للحديث النبوي تكاثروا فإني مباه بكم الامم حيث أن المقصود من الحديث هو الأقلية المنتجة والكثرة الكيفية والنوعية.





وأكد أن ما تم ذكره فى الايه القرآنية ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق المقصود القتل بعد الولادة وليس منع النسل.



