تكريم آية عبدالله أفضل مطربة شابة في مهرجان wedding day event







و تألقت المطربة آية عبدالله في ارتداء فستان لونه أحمر الفستان من تصميم الاستايلست مي علام والميكب اب جيحي سعيد والشعر سيد العالمي.



ويتضمن المهرجان عدة فقرات مختلفة ومتنوعة عن الدورات السابقة لأشهر مصممين الازياء الذين يقدمون أحدث أزياء واستايلسلات موضة 2021 تقدم لأول مرة في مصر من فساتين زفاف وسواريه، وكل ما يلزم المرأة المصرية والعربية المهتمة بالموضة ويشهد المهرجان عرض تصميمات أكثر جرأة من حيث تركيب الخامة والجودة والأفكار المتميزة في الشكل والمضمون.



ويتخلل المهرجان فقرة رئيسية في المهرجان وهو إقامة معرض كبير يحتوي علي كل ما يلزم العرائس من إكسسوارات عصرية من الخطوبة الي حفل الزفاف وأفضل صيحات الموضة التي تخص المرأة المصرية والعربية.



وقررت إدارة المهرجان تكريم نجوم الوسط الفني والإعلامي على جائزة الافضل الذين تألقوا علي مدار عام 2020 في السينما والتليفزيون ومجال الغناء، ويختتم المهرجان بحفلة غنائية لمطرب كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة في نهاية اليوم.

كرم مهرجان wedding day المطربة الشابه اية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة أفضل مطربة شابة لعام 2020بحضور و تكريم كوكبه من نجوم الغناء و التمثيل درة و هنادي مهني والمطربة مي سليم والفنان سامح حسين و نجل أحمد السقا ولقاء سويدان والمطرب محمد نور وأحمد خالد صالح و سامح حسين ونجل الفنان احمد السقا واحمد عبدالله محمود و نسمة محجوب.