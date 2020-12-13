"بيت المسرح" يشارك بخمسة عروض فى المهرجان القومي للمسرح

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يشارك البيت الفنى للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بخمسة عروض مسرحية فى الدورة ال١٣ للمهرجان القومي للمسرح المصري، ضمن المسابقة الرسمية .



وصرح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أن اختيار العروض جاء من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاد متخصصين، وكل مسرحية تقدم لليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه ادارة المهرجان خلال أيام .



وأضاف رئيس بيت المسرح، أن العروض التي تم اختيارها للمشاركة بالمهرجان هي "المتفائل"من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وعرضي "أفراح القبة" و "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب .



و قد وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكافة الفنانين بالبيت الفني للمسرح الذين قدموا مستوى متميزا من العروض المسرحية يدعو للفخر على الرغم من الظروف التى يوجهها العالم بسبب جائحة كورونا، و التي لم تقف حائلا دون تقديم ابداعاتهم الفنية للجمهور .