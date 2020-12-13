عبد القوي: الزيادة السكانية سبب سوء توزيع السكان

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements

أكد طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أن قضية السكانية يتم تناولها منذ أكثر من 60 عاما وهى خللل بين معدل النمو الإقتصادى والنمو السكاني، مؤكدا على ضرورة ان يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكاني لحد هذه القضية بعدما اصبح كل 13.5 مولود جديد وأن الزيادة السكانية قضية أصبحت تهدد أمن وسلامة الوطن كما ان هناك عدده أسباب لهذه لتفشى هذه المشكلة من أسباب اقتصادية وإحساس الاسرة بالعزوة وكذلك أسباب ذكورية بجانب ايضا زيادة الأميةوايضا البطالة

واضاف عبد القوى ان تقرير الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء خلال اكتوبر الماضى كشف لن نسبة الفقر أصبحت 29.5% بعدما كانت 31.2%،خلال عام 20172018 وان هذا الانخفاض لم يحدث منذ 20 عاما، كما أن عمالة السيدات لا تتعدى 24%، لافتا إلى أن من مشاكل الزيادة السكانية هو سوء توزيع السكان حيث ان 95% من السكان يعيشون على مساحة 7% بجانب ان نصيب الفرد من الأراضى فدان ثم تقلصت هذه المساحة بجانب ايضا ان نصيب الفرد من المياة كان 1000 متر مربع سنويا عندما كان عدد السكان فى مصر 65 مليون فرد وأصبح نصيب الفرد الان 650 متر مربع الامر الذى يوصلنا للفقر المائى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تحت عنوان تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الاهلى.

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ 43 دقيقة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 16 ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ 33 دقيقة

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ أقل من ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

12:59 م

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

12:01 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان