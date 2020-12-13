ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تخطط الحكومة الألمانية، لإغلاق معظم المتاجر ابتداء من يوم الأربعاء القادم وحتى 10 يناير 2021 ، مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا.

 

ومن المقرر عقد اجتماع، في وقت لاحق خلال اليوم الأحد، بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقيادات الولايات.

 

وتقترح الحكومة الألمانية، السماح لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت والصيدليات، بالإضافة للبنوك.

 

وتقرر إغلاق المدارس أيضا بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل.

 

وكانت ألمانيا، تفرض قيودا جزئية منذ 6 أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

 

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