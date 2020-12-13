رئيس المناعة بجامعة عين شمس: لقاح كورونا وسيلة للوقاية.. والمعركة مستمرة (فيديو)

شدد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في ظل زيادة حالات الإصابة.





وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك عدة عوامل تحدد درجة الإصابة ومنها كمية الفيروس التي دخلت الجسم، ومستوى مناعة الجسم، لافتا إلى أن اللقاح هو وسيلة جديدة من الماية ولكن المعركة مع فيروس كورونا مازالت مستمرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.



