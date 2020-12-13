وفاة مدافع صن داونز إثر حادث سير مروع

توفي مدافع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، موتجيكا ماديشا نتيجة حادث سير مروع في العاصمة جوهانسبرج.





ونقل موقع سبورت 24 الجنوب أفريقي عن الواقعة قائلا: "مدافع صن داونز 25 عاماً كان يسافر مع صديقه على طريق زورفونتين في كمبتون بارك، ثم تنقلب سيارته بشكل مفاجئ لتتحول إلى قطعة مفحمة".





وتحدث أنه كان من صعوبة الحادث لم يتم التفرقة بين جثة اللاعب، وصديقه الذي كان يرافقه في السيارة.





وكان موتجيكا ماديشا وصديقه قادمين من احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس فريق صن داونز.



