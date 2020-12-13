عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر عن موقف القلعة الحمراء من القضية المرفوعة حالياً ضد الغريم التقليدي واللدود فريق نادي الزمالك فيما يخص لافتة نادي القرن.





وفي تصريحات إذاعية عبر أون سبورت قال شوبير:" الأهلي أكد في وقت سابق أنه لن يتنازل عن الشكوى المقدمة لدى المحكمة الاقتصادية ويطلب فيها الحصول على 50 مليون جنيه كتعويض".





وأضاف: "مجلس الأهلي قد يغير موقفه ويقرر التنازل عن القضية ولكنه يفضل الانتظار لحين أن تتضح الرؤية النهائية داخل الزمالك بالوقت الحالي".





وتابع: "الأهلي أيضا يرحب بشدة بفتح علاقة جديدة مع مجلس الزمالك الجديد، وهناك اتصالات ودية حدثت في الساعات الماضية وذلك للتأكيد على ضرورة عودة العلاقات وفتح صفحة جديدة".



