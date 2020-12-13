عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر عن موقف القلعة الحمراء من القضية المرفوعة حالياً ضد الغريم التقليدي واللدود فريق نادي الزمالك فيما يخص لافتة نادي القرن.

وفي تصريحات إذاعية عبر أون سبورت قال شوبير:" الأهلي أكد في وقت سابق أنه لن يتنازل عن الشكوى المقدمة لدى المحكمة الاقتصادية ويطلب فيها الحصول على 50 مليون جنيه كتعويض".

وأضاف: "مجلس الأهلي قد يغير موقفه ويقرر التنازل عن القضية ولكنه يفضل الانتظار لحين أن تتضح الرؤية النهائية داخل الزمالك بالوقت الحالي".

وتابع: "الأهلي أيضا يرحب بشدة بفتح علاقة جديدة مع مجلس الزمالك الجديد، وهناك اتصالات ودية حدثت في الساعات الماضية وذلك للتأكيد على ضرورة عودة العلاقات وفتح صفحة جديدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي القرن شوبير الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ ساعة و نصف

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 16 ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ 43 دقيقة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يعلنها: طارق حامد في "بيراميدز"

كل ما قدمه شيكابالا أمام الاهلي قبل لقاء السوبر المصري

حازم إمام يحدد صفقات الزمالك المطلوبة

شوبير يكشف حقيقة انتقال عاشور للزمالك

حيلة جديدة من الزمالك في ملف قضية القرن

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

12:59 م

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

12:01 م

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان