إيران تستدعي السفير الألماني لهذا السبب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:43 م
الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، بان وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت السفير الألماني في طهران للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي حول إعدام الصحفي الإيراني المعارض "روح الله زام".

 

وأعدمت السلطات الإيرانية، الصحفي المعارض، روح الله زام، بتهمة التحريض على إثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

 

واتهمت السلطات القضائية، مدير قناة "آمد نيوز"، بتأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

 

وخلال مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة عبر موقع للقضاء على الإنترنت، قال المتحدث باسم القضاء،: "نعم، المحكمة العليا أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".

 

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