ضبط 1572 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

Advertisements

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ.



وأسفرت الحملات عن ضبط 1572 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم،و دسوق،فتم ضبط 6 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 3 دراجات نارية، و66 مخالفة انتظار خاطئ، و25مخالفة سير بدون تراخيص،و 19 بدون رخص قيادة، و6 بدون رخص تسيير، و3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، ومخالفة تلف اطارات، و1398 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.



ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.