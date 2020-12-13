كل ما تريد معرفته عن نتيجة القبول بكلية الشرطة



ومن المتعارف عليه، أنه يتم إعلان الطلاب المقبولين عن طريق الاتصال بهم، أو تلقيهم رسائل نصية تؤكد نجاحهم والتحاقهم بكلية الشرطة.



وكانت أكاديمية الشرطة اعلنت عبر موقعها الالكترونى طريقة الاستعلام عن نتيجة الاختبارات عبر الرقم القومى والملف بالدخول على موقع وزارة الداخلية ثم اختيار اكاديمية الشرطة والاستعلام عبر الموقع...موقع وزارة الداخلية أو الدخول مباشرا للاستعلام عبر موقع موقع كلية الشرطة.



ويمكن للطلاب الذين يريدون الحصول على نتيجة التقديم والقبول بالكلية أم لا فيمكنهم الدخول عبر موقع كلية الشرطة.



وهناك عدد من الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل معرفة نتيجة كلية الشرطة، وإليكم الخطوات:



١- يجب على الطالب تسجيل الدخول على رابط كلية الشرطة.



٢- يقوم الطالب بإدخال الاسم الأول والأخير في المكان المخصص له.



٣- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الموجود في البطاقة الشخصية.



٤- يقوم الطالب بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة، وسوف تظهر خلال ثواني قليلة.



ومنذ فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة، تقدم الآلاف للالتحاق بصفوف "العيون الساهرة"، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.



وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة طلاب الثانوية العامة والأزهرية، والخريجين من جميع الكليات في التخصصات المختلفة وفقا لما أعلنته أكاديمية الشرطة في مؤتمر عقده بالتجمع الأول، وفقا لشروط وضوابط وضعتها للطلاب الذين يريدون التقديم في الكلية.



نشأة كلية الشرطة في ثكنات عابدين سنة 1896، حيث كانت تُسمى "مدرسة البوليس" حتى تغير اسمها في 1952 لـ"كلية الشرطة"، بعد صدور قرار من وزير الداخلية في 23 يناير 1959 في شأن إصدار كتاب نظام الشرطة، الذي ظهر في تعريب لفظ البوليس إلى الشرطة وحتى وقتنا هذا، وهي تقدم الكوادر الأمنية من حماة الوطن، الذين يحفظون أمن مصر الداخلي.

ينتظر طلاب كلية الشرطة خلال الساعات الحالية نتيجة القبول بالكلية، وسط حالة من القلق لرغبتهم في الاطمئنان على مستقبلهم خلال العام المقبل ومعرفة ما إذا كان تم قبولهم في الكلية من عدمه.ويعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة2020، خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن تجرى أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين تم قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع.