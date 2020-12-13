“نقلق على مرضانا ".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة بشأن لقاح كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدلي الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية:

اللقاحات آمنة:

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا يمكن تقديم لقاح للمواطنين إلا بعد التأكد منه، وحتى هذه اللحظة هذه اللقاحات آمنة.

استخدام لقاح فايزر:

أعلن مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية عن بدأ استخدام لقاح فايزر بدءا من اليوم الاحد، حيث تم توقيع عقد منذ فترة طويلة مع هيئة جافى المنوط بها توفير اللقاحات لكل دول العالم وتضمن أمانها ونحن نتعامل معها فى لقاحات كثيرة جدا وثبت فاعليتها ومن حقنا أن نقول إيه اللقاح اللى نجيبه وإيه ما نجيبوش؟.

نقلق علي مرضانا:

وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه بحكم عملنا كأطباء نقلق على مرضانا وعقلنا معهم وهذا التطعيم لنا ولأولادنا وأحفادنا ولن يتم إلا بعد الاطمئنان جميعا وهذا لا ينطبق على هذا اللقاح فقط ولكن على أى دواء أو لقاح ولن يقر أى لقاح إلا بعد دراسته والتطعيمات تعطى حاجة من اثنتين إمنا مناعة دائمة أو مناعة لفترة.

هناك جهة مسئولة عن الإقرار باللقاحات

أضاف مستشار الرئيس للشؤون الوقائية، أن الجهة المنوط بها إقرار إستخدام اللقاحات تضم  مجموعة من العلماء والخبراء، وهي تتابع إقرار اللقاحات المناسبة وجدول التطبيق.

وأشار الي إن هذه اللجنة لها تاريخ قديم فى القضاء على الأوبئة والأمراض التى كانت تهدد حياة المصريين مثل " الحصبة والسعال  الديكي ولقاح السل  وشلل الأطفال  " وكان يتم منح هذه اللقاحات إجباريا.

الآثار الجانبية تستغرق سنوات

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التأكد من الآثار الجانبية للأدوية الجديدة قد يستغرق عدة سنوات، والعقار الصينى الخاص بكورونا، تم إجراء عدة تجارب سريرية عليه في عدة دول ومنها مصر.

كما عرض على اللجنة العلمية المصرية، والصين دولة كبيرة، وكثير من الدول الكبرى وشركات تصنيع الدواء وكل هذه المؤسسات لا يمكن أن تغامر بمنتج لا تتأكد من فاعليته.

توجيه رئاسي:

كشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية عن توجيهات من الرئيس والحكومة بمراجعة كل التطعيمات وإعطاء أفضل لقاح للمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطورة وهذا لا يتم إلا بشفافية كبيرة.

جهات دولية تدرس الآثار الجانبية للقاح

صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بأن جهات متخصصة دولية تقوم على دراسة الأثار الجانبية لكل اللقاحات الجديدة.

وتابع "نحن نقوم بعمل تجارب إكلينيكية في المرحلة الثالثة وعلى عدد ضخم من المتطوعين وعدد الجرعات  لمعرفة الآثار المحتملة"

وأضاف: كل الأدوية عندما تقدم الملفات وبعد كل الدراسات تذهب إلى الجهات العلمية لدراستها وإقرارها، وأكبر جهة هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، ومعناها أن الملف الذى قدم لها، تم دراسته علميا وطبيا وعلى أساسها تم إجازة اللقاح.

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