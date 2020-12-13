البورصة توقف التعامل علي أسهم "الخليجية الكندية "

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي مضيفة أنه تقرر وقف التداول على أسهم الشركة بخصوص الإفصاح الوارد من الشركة بشأن الدعوي رقم 77809 لسنة 69 ق والخاص بأرض شرق التفريعة ببورسعيد.





وتابعت البورصة في بيان لها اليوم، أنه تم تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان".





وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر بلغت 651.49 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 607.32 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



