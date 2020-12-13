موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:00 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام جاره مانشستر سيتي سلبيا دون أي أهداف خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة
ويواجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد في العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة من مساء الخميس المقبل الموافق السابع عشر من ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد
ويذاع اللقاء المرتقب بين الفريقين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والرسمي لمنافسات الدوري الإنجليزي وتحديداً على قناة بي إن سبورتس 1.

موقف الفريقين من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 20 نقطة بعد تعادله أمام مانشستر سيتي، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري برصيد نقطة واحدة، بعد خسارته الأخيرة على يد ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.



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