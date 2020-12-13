د. بهاء حلمى يكتب: حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية.. واجب ومسئولية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
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تعد الجرائم الإلكترونية أحد إفرازات العولمة والتكنولوجيا الحديثة.

باتت البيئة الافتراضية مسرحا لكثير من الجرائم التى كانت تقع على المرأة فى الواقع الحقيقى بما فى ذلك العنف بأشكاله المختلفة.

كلما تطورت التكنولوجيا ازدادت معدلات الجرائم وخاصة الجرائم ضد المرأة والأنثى بشكل عام على مستوى العالم لأسباب كثيرة أبرزها:

أن الواقع الافتراضى له خصائصه وأساليبه التى تسمح لمرتكبى العنف بالنفاذ من جرائم دون عقاب، سهولة ارتكاب مثل تلك الجرائم عبر الدول وصعوبة الإلمام بقنوات الاتصال، وعدم معرفة القانون الدولى، طبيعة الخجل لدى المرأة أو الأنثى الذى قد يمنعها من الإبلاغ عن تلك الجرائم المرتكبة ضدها، العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع التى تجعل كثيرًا من النساء يتحملن ويلتزمن الصمت والكتمان تجاه ما يتعرضن له من جرائم إلكترونية خشية اللوم المجتمعى.

وهناك جرائم الابتزاز والتشهير إضافة إلى جرائم التنمر الإلكترونى ضد المرأة بقصد النيل من معنوياتها، والحط منها فى صورة تعبير عن الرأى للأسف الشديد..

وفى كثير من الأحوال.. لا تتوافر فى تلك الأفعال أركان الجريمة بشكل واضح.. وهو ما نطلق عليه «الجرائم الرمادية» التى تحتاج إلى جهد وتدقيق لإثباتها قانونا.

لقد أعلنت القيادة السياسية والمجتمع المصرى مسئوليتهما عن حماية المرأة من الجرائم المختلفة.. وخاصة الجرائم الإلكترونية التى تستهدفها، من خلال موافقة نواب الشعب فى مجلس النواب على سن تشريع خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات يغطى الجرائم التى تقع على المرأة كالتحرش والتتبع وانتهاك خصوصية الأشخاص.

بجانب قانون العقوبات الذى يتضمن العديد من النصوص والعقوبات لحماية للمرأة من جرائم التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسى والاعتداء الذى يؤدى إلى الإجهاض، وتجريم أشكال العنف مثل الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسى، بما فى ذلك السب والإهانة، وجرائم مواقعة الأنثى بدون رضاها.

أو هتك العرض أو الفعل الفاضح أو جرائم الخطف والإجهاض.، والاعتداء على الحقوق والحريات، وختان الإناث، والحرمان من الميراث، والزواج القسرى أو المبكر.

لا ننكر أن هناك جهودا كبيرة من الدولة بعد ثورة يونيو 2013 لدعم وتعظيم دور المرأة المصرية كحقها الأصيل، ومن المجلس القومى للمرأة وبعض مبادرات منظمات المجتمع المدنى لتدعيم حقوق المرأة.

إلا أن هذه الجهود غير كافية فى مواجهة عدم اكتمال الوعى لدى بعض فئات المجتمع أو فى مواجهة بعض الدعوات الباطلة التى تحاول وضع المرأة فى مكانة أقل من إنسانيتها وأمومتها ودورها وريادتها وقيادتها للأسرة والمجتمع.

لذلك نتصور أهمية التجريم الجنائى فى مواجهة العنف ضد المرأة، مع سرعة إنجاز العدالة فى هذه القضايا.

والتزام النخبة المثقفة» المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء.. والشباب من الجنسين وكل اطياف المجتمع» بالاستمرار فى حملات التنوير والتوعية نحو احترام المرأة، والالتزام بالقيم والمبادئ الدينية والمجتمعية».

وعلى وسائل الإعلام عدم الكف عن دعم دور المرأة وحمايتها، ونهيب بالمؤسسات الدينية كالأزهر الشريف والكنيسة لتكريس الجهود المستمرة للوعى والتوجيه نحو حماية المرأة من الجرائم بجميع أنواعها وخاصة الجرائم الإلكترونية.

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